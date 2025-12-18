Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Körperliche Auseinandersetzung am Hauptbahnhof Kaiserslautern deckt Haftbefehl auf

Kaiserslautern (ots)

Am Mittwochabend, den 17. Dezember 2025 wurde um ca. 22:25 Uhr die Bundespolizei über eine körperliche Auseinandersetzung am Hauptbahnhof Kaiserslautern informiert. Eine Streife erreichte daraufhin umgehend den Einsatzort und konnte zwei 49-jährige Männer feststellen.

Die Streife musste den Zwist zwischen dem rumänischen Staatsangehörigen und dem südafrikanischen Staatsangehörigen auflösen und die beiden voneinander trennen.

Bei der Überprüfung der Personalien im polizeilichen System, stellten die Beamten fest, dass gegen den Rumänen ein offener Haftbefehl wegen Diebstahl der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth vorlag.

Der Mann wurde vor Ort festgenommen und zur Dienststelle der Bundespolizei Kaiserslautern gebracht. Da es ihm nicht möglich war die Geldstrafe von 1350EUR zu zahlen, wurde er in die JVA Frankenthal eingeliefert.

Dem Südafrikaner wurde am Bahnhof einen Platzverweis ausgesprochen und gegen beide Männer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

