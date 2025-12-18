PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Körperliche Auseinandersetzung am Hauptbahnhof Kaiserslautern deckt Haftbefehl auf

Kaiserslautern (ots)

Am Mittwochabend, den 17. Dezember 2025 wurde um ca. 22:25 Uhr die Bundespolizei über eine körperliche Auseinandersetzung am Hauptbahnhof Kaiserslautern informiert. Eine Streife erreichte daraufhin umgehend den Einsatzort und konnte zwei 49-jährige Männer feststellen.

Die Streife musste den Zwist zwischen dem rumänischen Staatsangehörigen und dem südafrikanischen Staatsangehörigen auflösen und die beiden voneinander trennen.

Bei der Überprüfung der Personalien im polizeilichen System, stellten die Beamten fest, dass gegen den Rumänen ein offener Haftbefehl wegen Diebstahl der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth vorlag.

Der Mann wurde vor Ort festgenommen und zur Dienststelle der Bundespolizei Kaiserslautern gebracht. Da es ihm nicht möglich war die Geldstrafe von 1350EUR zu zahlen, wurde er in die JVA Frankenthal eingeliefert.

Dem Südafrikaner wurde am Bahnhof einen Platzverweis ausgesprochen und gegen beide Männer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern
Bereich Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0631/34073-1005
E-Mail: bpoli.kaiserslautern.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 16.12.2025 – 12:27

    BPOL-KL: Fahrraddieb getrackt und trotz Haftbefehl auf freien Fuß

    Mainz (ots) - Am Montag, den 15. Dezember 2025 wurde das Bundespolizeirevier Mainz über ein entwendetes E-Bike informiert, das sich zu diesem Zeitpunkt laut des eingebauten Trackers in einem Zug von Wiesbaden nach Mainz befinden sollte. Eine Streife begab sich daraufhin zum Bahnsteig, an dem der Zug einfahren sollte. Dort konnte beobachtet werden, wie ein Mann mit dem beschriebenen Fahrrad aus dem Zug ausstieg. Der ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 09:48

    BPOL-KL: Haftbefehl bei Grenzkontrolle vollstreckt

    Scheibenhardt/Bienwald (ots) - Am Samstagmittag, den 13. Dezember 2025 wurde am Grenzübergang Scheibenhardt/B9 ein Fahrzeug mit rumänischem Kennzeichen kontrolliert. Der Fahrzeugführer gab zunächst an, sich auf dem Weg von Frankreich nach Karlsruhe zu befinden. Er wies sich gegenüber den eingesetzten Bundespolizisten mit einer rumänischen Identitätskarte aus. Die anschließende Überprüfung ergab, dass gegen den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren