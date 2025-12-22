Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Reisebus kontrolliert: 14 Fälle unerlaubter Einreise festgestellt

Scheibenhardt/Bienwald (ots)

Am Samstagabend, dem 20. Dezember 2025 wurde am Grenzübergang Scheibenhardt/ B9 ein aus Frankreich kommender Reisebus mit 34 Reisenden für eine grenzpolizeiliche Einreisekontrolle angehalten und kontrolliert.

Bei der ersten Befragung wurde festgestellt, dass es sich um eine Reisegruppe aus Frankreich handelte, die gerade auf dem Weg nach Karlsruhe war, um dort in einem Hotel zu übernachten.

Die Überprüfung der Personalien ergab, dass 14 Reisende, hier chinesische Staatsangehörige, nicht die erforderlichen Einreisedokumente vorzeigen konnten.

Die 14 Personen und auch der Reiseleiter wurden zur weiteren Sachbearbeitung in das Bundespolizeirevier Kandel gebracht.

Die weiteren Personen der Reisegruppe konnten alle erforderlichen Anforderungen für die Einreise nach Deutschland erfüllen und somit ihre Reise nach Karlsruhe fortsetzen.

Gegen die 14 Reisenden wurde ein Ermittlungsverfahren wegen versuchter unerlaubter Einreise in das Bundesgebiet eröffnet. Weiterhin wurde gegen den Reiseleiter ein Ermittlungsverfahren wegen Beihilfe der versuchten unerlaubten Einreise in 14 Fällen eingeleitet.

Im Anschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden alle beschuldigten Personen nach Frankreich zurückgewiesen, da nur dort der Aufenthalt legitimiert war.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell