Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Personenkontrolle endet mit mehreren Ermittlungsverfahren

Mainz (ots)

Am 1. Januar 2026 gegen 8 Uhr unterzogen Bundespolizisten einen 31-jährigen Syrer einer Personenkontrolle im Hauptbahnhof Mainz. Der Mann konsumierte aus einer Flasche Mischbier und erregte durch sein Verhalten die Aufmerksamkeit der eingesetzten Kräfte. Als er die Polizeibeamten bemerkte, versuchte er, sich aus deren Sichtfeld zu entfernen. Während der Kontrolle wirkte der Mann zunehmend nervös und zeigte sich nur wenig kooperativ. Alkoholgeruch war wahrnehmbar. Er gab an, sich nach einer Partynacht auf dem Heimweg zu befinden. Da der Mann zunehmend ungehalten reagierte und fortwährend mit den Händen in seiner Jackentasche hantierte, wurde er durchsucht. Im Verlauf der Durchsuchung warf der Mann ein Tütchen mit pulverförmigem Inhalt hinter einen Fahrausweisautomaten und verweigerte anschließend die weitere Durchsuchung. Aufgrund seines aggressiven Verhaltens musste er mit Handfesseln fixiert werden. Anschließend wurde er zum Bundespolizeirevier Mainz gebracht. Nach der Feststellung seiner Identität stellte sich heraus, dass dem Mann durch einen Beschluss des Landgerichts Frankenthal der Konsum alkoholischer Getränke untersagt worden war. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,02 Promille. Zudem lag gegen ihn eine Ausschreibung desselben Landgerichts wegen gefährlicher Körperverletzung vor. Bei dem 31-Jährigen wurden außerdem 50 Gramm Haschisch und 15 Gramm Kokain festgestellt. Beim Kokain handelte es sich um das zuvor weggeworfene Päckchen. Nach der Durchführung einer Blutentnahme wurde er aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Gegen den 31-jährigen Syrer wurden Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen Weisungen während der Führungsaufsicht, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie gegen das Konsumcannabisgesetz eingeleitet.

