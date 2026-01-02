PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Personenkontrolle endet mit mehreren Ermittlungsverfahren

Mainz (ots)

Am 1. Januar 2026 gegen 8 Uhr unterzogen Bundespolizisten einen 31-jährigen Syrer einer Personenkontrolle im Hauptbahnhof Mainz. Der Mann konsumierte aus einer Flasche Mischbier und erregte durch sein Verhalten die Aufmerksamkeit der eingesetzten Kräfte. Als er die Polizeibeamten bemerkte, versuchte er, sich aus deren Sichtfeld zu entfernen. Während der Kontrolle wirkte der Mann zunehmend nervös und zeigte sich nur wenig kooperativ. Alkoholgeruch war wahrnehmbar. Er gab an, sich nach einer Partynacht auf dem Heimweg zu befinden. Da der Mann zunehmend ungehalten reagierte und fortwährend mit den Händen in seiner Jackentasche hantierte, wurde er durchsucht. Im Verlauf der Durchsuchung warf der Mann ein Tütchen mit pulverförmigem Inhalt hinter einen Fahrausweisautomaten und verweigerte anschließend die weitere Durchsuchung. Aufgrund seines aggressiven Verhaltens musste er mit Handfesseln fixiert werden. Anschließend wurde er zum Bundespolizeirevier Mainz gebracht. Nach der Feststellung seiner Identität stellte sich heraus, dass dem Mann durch einen Beschluss des Landgerichts Frankenthal der Konsum alkoholischer Getränke untersagt worden war. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,02 Promille. Zudem lag gegen ihn eine Ausschreibung desselben Landgerichts wegen gefährlicher Körperverletzung vor. Bei dem 31-Jährigen wurden außerdem 50 Gramm Haschisch und 15 Gramm Kokain festgestellt. Beim Kokain handelte es sich um das zuvor weggeworfene Päckchen. Nach der Durchführung einer Blutentnahme wurde er aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Gegen den 31-jährigen Syrer wurden Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen Weisungen während der Führungsaufsicht, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie gegen das Konsumcannabisgesetz eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern
Bereich Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0631/34073-1006
E-Mail: bpoli.kaiserslautern.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 30.12.2025 – 12:02

    BPOL-KL: Haftbefehl bei Anzeigenaufnahme vollstreckt

    Bad Kreuznach (ots) - Am Dienstagmorgen, dem 30. Dezember 2025 ereignete sich ein kurioser Zwischenfall auf dem Bundespolizeirevier Bad Kreuznach. Ein Mann wollte sich über seinen Vermieter beschweren und landete stattdessen selbst hinter Gittern. Der 25-jährige somalische Staatsangehörige erschien in der Dienststelle und wollte Streitigkeiten zwischen ihm und seinem Vermieter aufzeigen. Bei der routinemäßigen ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 16:19

    BPOL-KL: Reisebus kontrolliert: 14 Fälle unerlaubter Einreise festgestellt

    Scheibenhardt/Bienwald (ots) - Am Samstagabend, dem 20. Dezember 2025 wurde am Grenzübergang Scheibenhardt/ B9 ein aus Frankreich kommender Reisebus mit 34 Reisenden für eine grenzpolizeiliche Einreisekontrolle angehalten und kontrolliert. Bei der ersten Befragung wurde festgestellt, dass es sich um eine Reisegruppe aus Frankreich handelte, die gerade auf dem Weg ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren