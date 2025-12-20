Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Kontrollen gegen Jugendkriminalität Präsenz und Prävention durch Polizei und Stadt

Andernach (ots)

Am Freitag, den 19.12.2025, war die Polizei Andernach gemeinsam mit Kräften des kommunalen Vollzugdienstes der Stadt Andernach zum Abschluss des Jahres 2025 erneut im Rahmen konzeptioneller Kontrollen gegen Jugendkriminalität im Einsatz. Dabei standen insbesondere die Orte im Fokus, an denen in der Vergangenheit Beschwerden von Bürgerinnen und Bürgern über Lärmbelästigungen, Vermüllungen und Sachbeschädigungen ergingen.

Insgesamt konnten mehrere Kontrollen im Stadtgebiet durchgeführt und folgende Maßnahmen getroffen werden: Rund 20 Identitätsfeststellungen wurden getroffen und vier Platzverweise wurden erteilt. Die Kontrollen verliefen ohne besondere Vorkommnisse.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell