PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfallflucht Edeka-Parkplatz in Buchholz

Boppard-Buchholz (ots)

Am Samstag, den 13.12.2025, kam es auf dem Edeka-Parkplatz in Boppard-Buchholz (Casinostraße 58, 56154 Boppard)zwischen 10:20 Uhr und 10:55 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer beschädigte beim Ein-oder Ausparken ein geparktes Fahrzeug und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne die erforderlichen Feststellungen zu ermöglichen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen soll es sich bei dem flüchtigen Pkw um einen weißen Pkw gehandelt haben.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Boppard (06742/8090) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Boppard
Tel.: 06742 809-0
piboppard@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Koblenz
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Koblenz
Alle Meldungen Alle
  • 12.12.2025 – 12:17

    POL-PDKO: Dreister Diebstahl von Wertholzstämmen

    Dommershausen (ots) - Im Gemeindewald in Dommershausen wurden im Zeitraum vom 03.12.20225 bis 08.12.2025 fünf Wertholzstämme entwendet. Die Stämme waren mit blauer Sprühfarbe gekennzeichnet. Aufgrund der Größe und des Gewichts der Holzstämme ist davon auszugehen, dass diese mit einem Lkw abtransportiert wurden. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 7000 EUR. Die Polizeiinspektion Simmern bitte um Hinweise aus der ...

    mehr
  • 11.12.2025 – 16:15

    POL-PDKO: Polizei Bendorf, Brand in Kfz-Prüfstelle - hoher Sachschaden

    Bendorf (ots) - Am heutigen Nachmittag, gegen 14:20 Uhr, kam es in der Dieter-Trennhäuser-Straße, zu einem Brand in einer Kfz-Prüfstelle. Die Feuerwehr Bendorf war mit starken Kräften vor Ort. Die genaue Brandursache steht aktuell noch nicht fest, die Ermittlungen hierzu dauern an. Glücklicherweise wurde bei dem Brand niemand verletzt. Der Schaden wird derzeit auf ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren