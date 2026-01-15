POL-UN: Unna - Versuchter Einbruch in Schmuckgeschäft
Unna (ots)
Am frühen Donnerstagmorgen (15.01.2026) versuchten gegen 01.55 Uhr zwei männliche Personen in ein Schmuckgeschäft an der Bahnhofstraße in Unna einzudringen.
Zeugen riefen - weil sie Geräusche gehört hatten - die Polizei, die in Tatortnähe die zwei Männer antreffen und vorläufig festnehmen konnten.
Bei den Männern handelt es sich um einen 44-jährigen Polen aus Dortmund und einen 39-jährigen Deutschen aus Unna, die beide unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss standen.
Nach polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden aus dem Polizeigewahrsam entlassen.
Die Ermittlungen laufen.
