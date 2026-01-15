Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Versuchter Einbruch in Schmuckgeschäft

Unna (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (15.01.2026) versuchten gegen 01.55 Uhr zwei männliche Personen in ein Schmuckgeschäft an der Bahnhofstraße in Unna einzudringen.

Zeugen riefen - weil sie Geräusche gehört hatten - die Polizei, die in Tatortnähe die zwei Männer antreffen und vorläufig festnehmen konnten.

Bei den Männern handelt es sich um einen 44-jährigen Polen aus Dortmund und einen 39-jährigen Deutschen aus Unna, die beide unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss standen.

Nach polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

Die Ermittlungen laufen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell