POL-UN: Bergkamen - Zigarettenautomat aufgebrochen
Bergkamen (ots)
Durch eine Zeugin wurde der Polizei am Donnerstag (15.01.2026) ein aufgebrochener Zigarettenautomat an der Straße "Auf den Sieben Stücken" in Bergkamen gemeldet.
Wie viele Zigarettenschachteln entwendet wurden und wann der genaue Tatzeitraum war, lässt sich nicht sagen.
Zeugen, die etwas zur Aufklärung des Aufbruchs beitragen können, werden gebeten, sich an die Polizei in Kamen unter 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu wenden.
Redaktionelle Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw
Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell