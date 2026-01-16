Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Zigarettenautomat aufgebrochen

Bergkamen (ots)

Durch eine Zeugin wurde der Polizei am Donnerstag (15.01.2026) ein aufgebrochener Zigarettenautomat an der Straße "Auf den Sieben Stücken" in Bergkamen gemeldet.

Wie viele Zigarettenschachteln entwendet wurden und wann der genaue Tatzeitraum war, lässt sich nicht sagen.

Zeugen, die etwas zur Aufklärung des Aufbruchs beitragen können, werden gebeten, sich an die Polizei in Kamen unter 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu wenden.

