POL-UN: Werne - Spezialeinsatzkräfte unterstützen Kreispolizeibehörde Unna bei Durchsuchung einer Wohnung (Korrektur und Folgemeldung)
Werne (ots)
Wie in der Pressemeldung vom 16.01.2026, 08.03 Uhr geschrieben, handelt es sich nicht um eine Wohnung in der Straße "Am Neutor" in 59368 Werne, sondern um die Straße "Bült" in 59368 Werne.
Der Tatverdächtige wurde nicht festgenommen.
