PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Spezialeinsatzkräfte unterstützen Kreispolizeibehörde Unna bei Durchsuchung einer Wohnung (Korrektur und Folgemeldung)

Werne (ots)

Wie in der Pressemeldung vom 16.01.2026, 08.03 Uhr geschrieben, handelt es sich nicht um eine Wohnung in der Straße "Am Neutor" in 59368 Werne, sondern um die Straße "Bült" in 59368 Werne.

Der Tatverdächtige wurde nicht festgenommen.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Pressestelle
Bernd Pentrop
Telefon: 02303-921 1150
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Alle Meldungen Alle
  • 16.01.2026 – 10:43

    POL-UN: Selm - Verkehrsunfall zwischen Pkw und Pedelecfahrer - Pkw Fahrer flüchtet

    Selm (ots) - Am Donnerstag (15.01.2026) kam es gegen 18:05 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Pedelecfahrer. Ein 66-jähriger Pedelecfahrer aus Selm befuhr zur Unfallzeit die Kreisstraße in Fahrtrichtung Münsterlandstraße. In Höhe der Einfahrt eines Schnäppchenmarktes soll der Pedelecfahrer in gleicher Richtung von einem Pkw überholt worden ...

    mehr
  • 16.01.2026 – 09:31

    POL-UN: Bergkamen - Zigarettenautomat aufgebrochen

    Bergkamen (ots) - Durch eine Zeugin wurde der Polizei am Donnerstag (15.01.2026) ein aufgebrochener Zigarettenautomat an der Straße "Auf den Sieben Stücken" in Bergkamen gemeldet. Wie viele Zigarettenschachteln entwendet wurden und wann der genaue Tatzeitraum war, lässt sich nicht sagen. Zeugen, die etwas zur Aufklärung des Aufbruchs beitragen können, werden gebeten, sich an die Polizei in Kamen unter 02307 921 3220, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren