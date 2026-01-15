PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PPMZ: Verkehrsunfall in der Wallstraße - Fußgänger leicht verletzt

Mainz Hartenberg-Münchfeld (ots)

Am Mittwoch kam es gegen 17:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Wallstraße, bei dem ein 27-jähriger Fußgänger verletzt wurde.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein Pkw-Fahrer die Wallstraße aus Fahrtrichtung Binger Straße kommend. Zeitgleich bewegte sich der 27-jährige Fußgänger auf dem Gehweg der Wallstraße in gleicher Richtung.

Im Kreuzungsbereich Wallstraße / Am Fort Gonsenheim beabsichtigte der Pkw-Fahrer, nach links in die Straße Am Fort Gonsenheim abzubiegen. Zur selben Zeit überquerte der Fußgänger den Kreuzungsbereich auf der dafür vorgesehenen Fußgängerfurt, um seinen Weg geradeaus in Richtung Wallstraße fortzusetzen.

Während des Abbiegevorgangs kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Fahrzeug und dem Fußgänger. Infolge der Kollision kommt der Fußgänger auf der Motorhaube des Pkw auf und stürzte anschließend zu Boden. Der 27-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen und wurde zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Mainzer Krankenhaus gebracht.

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern derzeit noch an.

