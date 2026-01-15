Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Kontrollstelle in der Saarstraße

Mainz (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen zwischen 01:00 und 03:00 Uhr führten Einsatzkräfte der Neustadtwache Verkehrskontrollen in der Saarstraße durch. Hierbei konnten gleich zwei Fahrzeugführer festgestellt werden die mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen.

Bei einem 42-jährigen Rheinhessen konnten verzögerte Pupillenreaktionen festgestellt werden, woraufhin ein Urintest positiv auf Kokain und Amphetamin anschlug. Dem Mann wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Ein 35-jähriger Koblenzer fuhr gegen 02:00 Uhr (mitten in der Nacht) mit einer Sonnenbrille in die Kontrollstelle ein. Nicht nur die offensichtliche Lichtempfindlichkeit machte die Einsatzkräfte stutzig. Der Fahrer war auch zittrig, hatte glasige Augen und weitere Auffälligkeiten. Da auch bei ihm der Verdacht einer Beeinflussung durch Drogen bestand, wurde ihm ebenfalls eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

