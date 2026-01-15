PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Kontrollstelle in der Saarstraße

Mainz (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen zwischen 01:00 und 03:00 Uhr führten Einsatzkräfte der Neustadtwache Verkehrskontrollen in der Saarstraße durch. Hierbei konnten gleich zwei Fahrzeugführer festgestellt werden die mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen.

Bei einem 42-jährigen Rheinhessen konnten verzögerte Pupillenreaktionen festgestellt werden, woraufhin ein Urintest positiv auf Kokain und Amphetamin anschlug. Dem Mann wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Ein 35-jähriger Koblenzer fuhr gegen 02:00 Uhr (mitten in der Nacht) mit einer Sonnenbrille in die Kontrollstelle ein. Nicht nur die offensichtliche Lichtempfindlichkeit machte die Einsatzkräfte stutzig. Der Fahrer war auch zittrig, hatte glasige Augen und weitere Auffälligkeiten. Da auch bei ihm der Verdacht einer Beeinflussung durch Drogen bestand, wurde ihm ebenfalls eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 15.01.2026 – 11:00

    POL-PPMZ: Jugendliche hantieren mit Spielzeugwaffe in Einkaufspassage

    Mainz (ots) - Am 14.01., kurz nach 18.00 Uhr, meldete der Sicherheitsdienst der Römerpassage der Polizei drei Jugendliche, die auf der Galerie der Einkaufspassage mit einer schwarzen Pistole hantierten. Nachdem sich die Jugendlichen offenbar beobachtet fühlten, steckten sie die vermeintliche Waffe weg und verließen die Örtlichkeit. Im Rahmen der umgehend ...

    mehr
  • 14.01.2026 – 12:46

    POL-PPMZ: Raubdelikt mit Messer im Hartenbergpark

    Mainz (ots) - Am Dienstag gegen 20 Uhr kam es im Hartenbergpark zu einem Raubdelikt zum Nachteil eines 31-jährigen Mannes. Der Geschädigte wurde von dem noch unbekannten Täter mit einem Messer bedroht und körperlich angegangen. Zudem eilte ein zweiter Täter dazu und wirkte nun ebenfalls auf den Geschädigten körperlich ein. Als ein unbeteiligter Fahrradfahrer dazu stieß, flüchteten die Täter vom Tatort. Sie ...

    mehr
  • 14.01.2026 – 11:00

    POL-PPMZ: Fahrgast beleidigt und bedroht Straßenbahnfahrer

    Mainz (ots) - Am 13.01.2026 gegen 23:30 Uhr meldete die Mainzer Verkehrsgesellschaft der Polizei einen Randalierer in der Straßenbahnlinie 51 im Bereich der Breite Straße. Eine Streifenwagenbesatzung suchte daraufhin die gemeldete Örtlichkeit auf. Gegenüber den eingesetzten Beamten gaben Zeugen an, dass es zuvor zu einer Streitigkeit zwischen einem Fahrgast und dem Fahrer der Straßenbahn gekommen sei. Im Verlauf ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren