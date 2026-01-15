PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Jugendliche hantieren mit Spielzeugwaffe in Einkaufspassage

Mainz (ots)

Am 14.01., kurz nach 18.00 Uhr, meldete der Sicherheitsdienst der Römerpassage der Polizei drei Jugendliche, die auf der Galerie der Einkaufspassage mit einer schwarzen Pistole hantierten. Nachdem sich die Jugendlichen offenbar beobachtet fühlten, steckten sie die vermeintliche Waffe weg und verließen die Örtlichkeit. Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten die Jugendlichen im Alter zwischen 16 und 18 Jahren festgestellt werden. Bei der Überprüfung und Durchsuchung wurde bei einem der Jugendlichen in dessen Jackentasche eine Spielzeugwaffe zum Verschießen von Plastikkügelchen aufgefunden. Die Jugendlichen wurden anschließend zur Polizeidienststelle verbracht und nach erzieherischen Gesprächen in die Obhut ihrer Eltern übergeben. Die Spielzeugwaffe wurde sichergestellt und die Ermittlungen wurden aufgenommen. Wichtiger Hinweis der Polizei: Spielzeugwaffen sind auf den ersten Blick nicht immer eindeutig von echten Waffen zu unterscheiden. Das hiervon ausgehende Drohpotenzial kann erheblich sein und zu gefährlichen Situationen führen. Das Führen von Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaffen (PTB-Waffen) ist in der Öffentlichkeit nur mit einem gültigen Kleinen Waffenschein erlaubt. Die Polizei weist darauf hin, dass Verstöße gegen das Waffengesetz konsequent verfolgt werden, und bittet die Bevölkerung, sich vor dem Erwerb und dem Gebrauch entsprechender Waffen über die geltenden rechtlichen Bestimmungen zu informieren.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

