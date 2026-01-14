Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Vermehrte Diebstähle in der Mainzer Innenstadt

Mainz Innenstadt (ots)

Am Dienstag kam es in der Mainzer Innenstadt zu mehreren Diebstahls- und Taschendiebstahlsdelikten.

Gegen 10:00 Uhr nutzte ein bislang unbekannter Täter in einem Drogeriemarkt einen unbeobachteten Moment, um das Portemonnaie einer Frau zu entwenden. Die Geschädigte hatte ihren Rollator samt Handtasche kurzzeitig unbeaufsichtigt abgestellt. Mit der entwendeten EC-Karte, deren PIN sich ebenfalls im Portemonnaie befand, hob der Täter anschließend 1.000 Euro von einem Geldautomaten ab.

Kurze Zeit später meldete eine weitere Frau einen Diebstahl in der Bahnhofstraße. Während sie mit ihrem Rollator unterwegs war, entwendete ein unbekannter Täter unbemerkt den Geldbeutel aus ihrem Rucksack. Im Anschluss wurden mit der EC-Karte 3.000 Euro abgehoben.

Im weiteren Tagesverlauf wurde einer weiteren Frau in einer Straßenbahn in Fahrtrichtung Mainz-Hechtsheim das Portemonnaie sowie ein Hausschlüssel aus dem Rucksack entwendet. Täter und Geschädigte befanden sich gemeinsam in der Straßenbahn. Der Diebstahl erfolgte vermutlich ebenfalls in einem unbeobachteten Moment.

Ein weiterer Fall ereignete sich in einem Drogeriemarkt in der Innenstadt. Eine Frau verstaute ihren Geldbeutel in ihrer über dem Arm getragenen Handtasche. Als sie kurze Zeit später in einem Café bezahlen wollte, stellte sie das Fehlen des Geldbeutels fest.

Zeuginnen und Zeugen, denen am Dienstag verdächtige Personen in der Mainzer Innenstadt aufgefallen sind, die mit den Taten in Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich mit einer Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Polizeiinspektion Mainz 1 - 06131/65-34150 - pimainz1@polizei.rlp.de Polizeiinspektion Mainz 2 - 06131/65-34250 - pimainz2@polizei.rlp.de Polizeiinspektion Mainz 3 - 06131/6534350 - pimainz2@polizei.rlp.de

