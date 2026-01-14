Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbruch in Schwimmbad

Mainz (ots)

Am frühen Mittwochmorgen gegen 04:00 Uhr meldete eine Sicherheitsfirma, dass sich Personen unberechtigt im Inneren eines Schwimmbades im Stadtteil Hartenberg-Münchfeld befänden. Durch mehrere Streifenwagen konnte daraufhin festgestellt werden, dass sich zwei Männer, nur mit Badehose bekleidet, im Außenbereich auf einer Wiese liegend befanden. Da sie nicht auf die Ansprache und die Rufe der Einsatzkräfte reagierten, mussten diese über den Zaun klettern, um die Personen von dem Gelände zu verweisen.

Der alkoholisierte 21-jährige Mainzer und sein 19-jähriger Freund, haben nun mit einer Anzeige wegen Hausfriedensbruch zu rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell