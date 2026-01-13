Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Knallgeräusche im City-Port-Parkhaus - Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung

Mainz (ots)

Am Montag, den 12.01., meldete ein aufmerksamer Bürger gegen 21:09 Uhr der Polizei Knallgeräusche aus dem City-Port-Parkhaus am Bahnhof. Der Zeuge vermutete eine Sachbeschädigung an dort abgestellten Fahrzeugen. Einen konkreten Tathergang konnte er nicht beobachten, jedoch fiel ihm eine verdächtig wirkende Gruppe von vier Personen auf. Eine umgehend entsandte Streifenwagenbesatzung suchte das Parkhaus ab, konnte vor Ort jedoch keine verdächtigen Personen mehr feststellen. Im Rahmen der weiteren Abklärung ergab die Rücksprache mit dem Sicherheitsdienst des Parkhauses, dass diesem kurz vor dem Eintreffen der Polizei ebenfalls vier Personen aufgefallen waren, denen er daraufhin ein Hausverbot für das Parkhaus erteilt hat. Beschädigungen an geparkten Fahrzeugen konnten durch die eingesetzten Beamten nicht festgestellt werden. Allerdings wurde eine beschädigte Glasscheibe an einer Parkdecktür festgestellt. Ob diese Beschädigung in Zusammenhang mit den Angaben des Zeugen steht, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Eine entsprechende Anzeige wurde gefertigt Bürgerinnen und Bürger, die im genannten Zeitraum im City-Port-Parkhaus geparkt haben und Beschädigungen an ihren Fahrzeugen feststellen, können sich bei der Polizei zu melde

