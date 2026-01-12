PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Fußgängerin - Fahrer alkoholisiert

Mainz-Gonsenheim (ots)

Am Freitag, den 09.01.2026, kam es gegen 18:40 Uhr in der Budenheimer Straße im Mainzer Stadtteil Gonsenheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin leicht verletzt wurde.

Ein 42-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Grabenstraße in Fahrtrichtung Budenheimer Straße. An der Kreuzung zur Budenheimer Straße bog er nach links in diese ein und touchierte hierbei eine Fußgängerin, die die Budenheimer Straße ordnungsgemäß überquerte. Infolge der Kollision stürzte die Fußgängerin zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu.

Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde bei dem Fahrzeugführer ein Atemalkoholtest durchgeführt, da der Verdacht einer Alkoholisierung bestand. Der Test ergab einen Wert von 1,6 Promille.

Der 42-Jährige wurde daraufhin zur Durchführung weiterer polizeilicher Maßnahmen zur Dienststelle verbracht. Sein Führerschein wurde vorläufig sichergestellt und er muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

