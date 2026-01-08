Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Autofahrerin leicht verletzt

Lennestadt (ots)

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Mittwoch (07. Januar) gegen 9:30 Uhr auf dem Bilsteiner Weg - einem Verbindungsweg zwischen Maumke und Bonzelerhammer. Auf winterglatter Fahrbahn hatte eine 39-jährige Autofahrerin die Kontrolle über ihren PKW verloren. Sie kam von der Fahrbahn ab und geriet in einen Böschungsbereich, wo sich ihr Fahrzeug überschlug und auf dem Dach zum Liegen kam. Die Frau wurde leicht verletzt und konnte sich eigenständig aus dem Fahrzeug befreien. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Ihr Auto war nicht mehr fahrbereit. Es wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen und abgeschleppt. Den Schaden schätzten die aufnehmenden Beamten auf einen oberen vierstelligen Eurobetrag.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell