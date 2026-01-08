Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Alkoholisierter Fußgänger von PKW erfasst

Wenden (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (08. Januar) kam es auf der Olper Straße in Rothemühle zu einem Verkehrsunfall. Um 3:20 Uhr war ein 45-jähriger Fußgänger nach derzeitigem Kenntnisstand unvermittelt auf die Fahrbahn getreten. Ein 62-jähriger Autofahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und erfasste den Fußgänger. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten die Beamten eine deutliche Alkoholisierung des Fußgängers feststellen. Dieser wurde durch die Kollision leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte den Mann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An dem PKW war kein Schaden erkennbar.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell