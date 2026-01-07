POL-OE: Fahrradfahrer nach Auffahrunfall verletzt

Attendorn (ots) - Am Dienstag (06. Januar) kam es um 11:55 Uhr vor einer Ampel an der Einmündung "Finnentroper Straße / Am Zollstock" zu einem Auffahrunfall. Ein 28-Jähriger war mit seinem Kleintransporter auf den PKW einer 81-Jährigen aufgefahren, als diese vor der rot anzeigenden Ampel hielt. Durch den Zusammenstoß wurden die beiden Fahrzeugführenden sowie der ebenfalls 81-jährige Beifahrer der Autofahrerin ...

mehr