POL-OE: Fahrradfahrer nach Auffahrunfall verletzt
Lennestadt (ots)
Bei einem Verkehrsunfall wurde ein 57-jähriger Fahrradfahrer am Dienstag (06. Januar) in Altenhundem verletzt. Ein 69-jähriger Autofahrer war gegen 12:20 Uhr von der "Hagener Straße" in die "Olper Straße" abgebogen. Kurz danach fuhr er mit seinem Fahrzeug auf den vorausfahrenden Fahrradfahrer auf. Bei dem anschließenden Sturz zog sich der 57-Jährige leichte Verletzungen zu. Der Gesamtschaden wurde auf einen vierstelligen Eurobetrag geschätzt.
