PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Fahrradfahrer nach Auffahrunfall verletzt

Lennestadt (ots)

Bei einem Verkehrsunfall wurde ein 57-jähriger Fahrradfahrer am Dienstag (06. Januar) in Altenhundem verletzt. Ein 69-jähriger Autofahrer war gegen 12:20 Uhr von der "Hagener Straße" in die "Olper Straße" abgebogen. Kurz danach fuhr er mit seinem Fahrzeug auf den vorausfahrenden Fahrradfahrer auf. Bei dem anschließenden Sturz zog sich der 57-Jährige leichte Verletzungen zu. Der Gesamtschaden wurde auf einen vierstelligen Eurobetrag geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Alle Meldungen Alle
  • 07.01.2026 – 09:49

    POL-OE: Drei Verletzte bei Auffahrunfall in Attendorn

    Attendorn (ots) - Am Dienstag (06. Januar) kam es um 11:55 Uhr vor einer Ampel an der Einmündung "Finnentroper Straße / Am Zollstock" zu einem Auffahrunfall. Ein 28-Jähriger war mit seinem Kleintransporter auf den PKW einer 81-Jährigen aufgefahren, als diese vor der rot anzeigenden Ampel hielt. Durch den Zusammenstoß wurden die beiden Fahrzeugführenden sowie der ebenfalls 81-jährige Beifahrer der Autofahrerin ...

    mehr
  • 07.01.2026 – 09:48

    POL-OE: Autofahrer leicht verletzt

    Attendorn (ots) - Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Dienstag (06. Januar) gegen 13:15 Uhr auf der "Heldener Straße" in Attendorn. Ein 71-jähriger Autofahrer war beim Einbiegen vom "Kluser Weg" mit dem PKW eines 50-Jährigen zusammengestoßen. Durch die Kollision wurde der 50-Jährige leicht verletzt. Der Gesamtschaden wurde auf einen unteren fünfstelligen Eurobetrag geschätzt. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Olpe Thorsten Scheen Telefon: 02761 9269-2200 ...

    mehr
  • 07.01.2026 – 09:48

    POL-OE: Zwei Leichtverletzte bei Unfall auf L697

    Attendorn (ots) - Am Dienstagmorgen (06. Januar) ereignete sich um 9:45 Uhr ein Verkehrsunfall auf der L697 bei Windhausen. Ein 20-Jähriger hatte bei winterlichen Straßenverhältnissen die Kontrolle über seinen Kleintransporter verloren. Das Fahrzeug geriet über den Fahrstreifen des Gegenverkehrs hinweg nach links in eine Böschung. Hier kippte der Kleintransporter auf die Seite und kam zum Liegen. Der Fahrer sowie ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren