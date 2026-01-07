Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zwei Leichtverletzte bei Unfall auf L697

Attendorn (ots)

Am Dienstagmorgen (06. Januar) ereignete sich um 9:45 Uhr ein Verkehrsunfall auf der L697 bei Windhausen. Ein 20-Jähriger hatte bei winterlichen Straßenverhältnissen die Kontrolle über seinen Kleintransporter verloren. Das Fahrzeug geriet über den Fahrstreifen des Gegenverkehrs hinweg nach links in eine Böschung. Hier kippte der Kleintransporter auf die Seite und kam zum Liegen. Der Fahrer sowie sein ebenfalls 20-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte beide zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug wurde abgeschleppt. Es entstand ein geschätzter Schaden im unteren fünfstelligen Eurobereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell