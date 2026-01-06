Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Fußgängerin in Altenhundem angefahren

Lennestadt (ots)

Am Montag (05. Januar) ereignete sich gegen 17:20 Uhr auf der "Hundemstraße" ein Verkehrsunfall. Eine 21-jährige Fußgängerin war in Höhe des Bahnhofs beim Überqueren der Straße von einem PKW - möglicherweise einem dunklen Cupra - erfasst worden. Der Fahrer des Autos hielt am Unfallort an und erkundigte sich nach möglichen Verletzungen der jungen Frau. Als sie ihm daraufhin signalisierte, dass alles "okay" sei, setzte der Mann seine Fahrt fort. Tatsächlich erlitt die 22-Jährige jedoch eine Verletzung am Knie, die erst wenig später festgestellt und im Krankenhaus behandelt wurde. Sie beschrieb den Fahrzeugführer als ca. 25 Jahre alt, dunkelhaarig und etwa 1,80m groß. In dem PKW hatte die Frau zudem einen lebensälteren Beifahrer wahrgenommen. Die Polizei bittet den Autofahrer und gegebenenfalls weitere Zeugen um Kontaktaufnahme mit dem Verkehrskommissariat. Hinweise werden unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegengenommen.

