Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Alleinunfall in Drolshagen Eltge

Drolshagen (ots)

Am 03.01.2026 kam es gegen 16:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person aus ihrem Fahrzeug befreit werden musste. Ein 53-Jähriger PKW-Fahrer befuhr die die Brachtpetalstraße (L531) in Fahrtrichtung Olpe. In einer Linkskurve kam er aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kam an einer Böschung in Schräglage zum Stehen. Bei dem Versuch, das Fahrzeug zu verlassen, kippte es auf die Seite. Die Feuerwehr konnte ihn unverletzt aus dem PKW befreien. Der PKW war noch fahrbereit. Es entstand Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich.

