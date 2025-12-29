PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Viermal Verdacht auf Alkohol oder Drogen am Steuer

Kreis Olpe (ots)

Zwischen dem 24. und dem 29. Dezember stellte die Polizei im Kreis Olpe vier Fahrten unter dem Einfluss von Alkohol oder Betäubungsmitteln fest.

Finnentrop. Den Anfang machte ein 22-Jähriger in Heggen. Am 24. Dezember gegen 12.30 Uhr wurde Polizeibeamten der Autofahrer durch einen Zeugen wegen seines auffälligen Fahrverhaltens auf der Eibachstraße gemeldet. Im Rahmen der Fahndung konnten die Beamten den 22-Jährigen schließlich antreffen. Ein Drogenvortest vor Ort fiel positiv aus. Deshalb wurde der Mann zur Polizeiwache gebracht. Die Beamten veranlassten außerdem eine Blutprobe.

Gegen 16.30 Uhr erhielt die Polizei ebenfalls in Heggen einen weiteren Hinweis auf auffälliges Fahrverhalten eines Autofahrers. Polizeibeamte konnten den 31-Jährigen schließlich auf der Hollenbocker Straße anhalten und kontrollieren. Vor Ort ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Alkohol- und Drogenkonsum des Mannes. Entsprechende durchgeführte Vortests stützten den Verdacht der Beamten. Deshalb brachten sie den 31-Jährigen zur Polizeiwache und veranlassten eine Blutprobe. Die Beamten beschlagnahmten außerdem den Führerschein des Autofahrers.

Olpe. Am 28. Dezember gegen 2.15 Uhr fiel ein 26-Jähriger wegen seiner Fahrweise mit seinem Auto auf der Rüblinghauser Straße auf. Polizeibeamte unterzogen den Mann daraufhin einer Verkehrskontrolle. Im Rahmen dieser Kontrolle stellten die Beamten Anzeichen für einen möglichen Alkoholkonsum des Mannes fest. Ein Atemalkoholtest erhärtete diesen Verdacht. Obendrein war der 26-jährige auch nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Beamten brachten den Mann zur Polizeiwache, veranlassten die Entnahme einer Blutprobe und fertigten entsprechende Strafanzeigen.

Olpe. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle hielten Beamte einen 37-jährigen Autofahrer am 29. Dezember gegen 3 Uhr auf der Bruchstraße an. Weil sich Hinweise auf einen möglichen Alkohol- und Drogenkonsum des Mannes ergeben hatten, führten die Polizeibeamten entsprechende Vortests durch. Beide Tests fielen positiv aus, sodass der 37-Jährige zur Polizeiwache gebracht wurde. Dort veranlassten die Beamten die Entnahme einer Blutprobe und fertigten eine entsprechende Strafanzeige.

Kreispolizeibehörde Olpe
Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe
Telefon: 02761 9269 2200
E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

