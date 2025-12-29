Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zusammenstoß mit Stein

Attendorn (ots)

In Petersburg kollidierte ein PKW am 23. Dezember gegen 19.12 Uhr mit einem Stein. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der 22-jährige Fahrer des Wagens auf der L539 die Kontrolle über das Fahrzeug und stieß mit dem Stein zusammen. Sein Fahrzeug kippte durch den Aufprall auf die linke Fahrzeugseite und kam auf der Fahrbahn zum Liegen. Der Fahrer des Wagens und einer seiner Beifahrer verletzten sich leicht. Der Rettungsdienst untersuchte beide noch vor Ort. Weil ein an der Unfallstelle durchgeführter Drogenvortest des 22-jährigen Fahrzeugführers positiv verlief, veranlassten Polizeibeamte die Entnahme einer Blutprobe. Auslaufende Betriebsstoffe wurden durch die Feuerwehr beseitigt. Den Schaden schätzt die Polizei nach ersten Erkenntnissen auf einen hohen vierstelligen Geldbetrag.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell