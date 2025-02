Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Fahndungserfolge am Dortmunder Flughafen - Bundespolizei vollstreckt zwei Haftbefehle

Dortmund (ots)

Am gestrigen Abend (14. Februar) beabsichtigte ein Mann über den Flughafen Dortmund aus dem Bundesgebiet auszureisen. Die Überprüfung seiner Person ergab jedoch eine böse Überraschung, denn zwei Staatsanwaltschaften suchten bereits per Haftbefehl nach diesem.

Gegen 18 Uhr wurde ein 55-Jähriger bei der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle eines Fluges in Richtung Kutaisi/ Georgien vorstellig. Zur Überprüfung händigte der Mann den Beamten seinen georgischen Reisepass aus. Ermittlungen ergaben, dass die Staatsanwaltschaften Göttingen und Bamberg jeweils einen Haftbefehl gegen ihn erlassen hatten. Das Amtsgericht Northeim verurteilte den georgischen Staatsbürger im Januar 2023 rechtskräftig, wegen der vorsätzlichen Trunkenheit im Verkehr, zu einer Geldstrafe in Höhe von 30 Tagessätzen á 15,- Euro. Eine weitere rechtskräftige Verurteilung erfolgte im Juli 2023 wegen Diebstahls. Hier wurde der Gesuchte zu einer Geldstrafe in Höhe von 40 Tagessätzen zu je 10,- Euro verurteilt.

Da der Georgier die Summe in Gesamthöhe von rund 1.350,- Euro inklusive Verfahrenskosten nicht entrichten konnte, nahmen die Bundespolizisten ihn fest und führten ihn anschließend einer Justizvollzugsanstalt zu.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell