Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zwei Autos kollidieren

Lennestadt (ots)

In Altenhundem kollidierten am 28. Dezember gegen 5.50 Uhr zwei Autos an der Kreuzung Hagener Straße/Olper Straße. Ein 41-Jähriger fuhr mit seinem Pkw auf der L 715 in Fahrtrichtung B 236. Im Kreuzungsbereich zur B 236 wollte er nach links in Richtung Altenhundem abbiegen. Im Bereich der Kreuzung kam es nach bislang ungeklärter Ursache zur Kollision mit dem PKW einer 27-Jährigen, die auf der B 236 in Richtung Meggen unterwegs war. Der 41-Jährige verletzte sich leicht und wollte sich eigenständig in ärztliche Behandlung begeben. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die B 236 wurde für die Dauer der Unfallaufnahme in beide Richtungen gesperrt. Der Sachschaden wurde durch die Polizeibeamten im unteren fünfstelligen Eurobereich eingeschätzt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe
Telefon: 02761 9269 2200
E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

