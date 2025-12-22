Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruch in Oedingen

Lennestadt (ots)

Unbekannte brachen am Samstag (20. Dezember) zwischen 19:15 Uhr und 20:00 Uhr in ein Haus an der Straße "In der Sillwecke" ein. Im Inneren wurden mehrere Räume nach möglicher Beute durchsucht. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme stand abschließend noch nicht fest, welche Beute den Tätern in die Hände fiel. Zumindest ein weißer Controller für eine Spielkonsole (Playstation 5) konnte nicht mehr aufgefunden werden. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell