Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Jugendlicher landet mit Auto im Graben

Kirchhundem (ots)

Beamte der Polizeiwache Lennestadt nahmen am Samstag (20. Dezember) einen ungewöhnlichen Verkehrsunfall auf. Ein 15-Jähriger war gegen 18:40 Uhr mit einem PKW auf der L728 zwischen Brachthausen und Hilchenbach von der Fahrbahn abgekommen und im Straßengraben gelandet. Der junge Fahrer blieb dabei ebenso unverletzt, wie seine 14-jährige Beifahrerin. An dem Fahrzeug entstand jedoch ein Schaden im unteren vierstelligen Eurobereich. Das nicht mehr zugelassene Auto wurde sichergestellt. Der Jugendliche muss sich nun wegen diverser Verkehrsdelikte verantworten - unter anderem wegen "Fahren ohne Fahrerlaubnis" und einem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Dabei wird auch zu klären sein, wie der 15-Jährige an das Fahrzeug gelangen konnte.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell