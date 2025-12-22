PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verdacht: Autofahrer unter Drogeneinfluss

Attendorn (ots)

Beamte der Polizeiwache Attendorn kontrollierten am Samstagabend (20. Dezember) einen 21-jährigen Autofahrer. Der Mann war ihnen um 21:40 Uhr auf der Straße "Am Wassertor" aufgefallen. Im Verlauf der Kontrolle ergaben sich Hinweise, die auf einen möglichen Drogenkonsum bei dem Fahrzeugführer hindeuteten. Die Beamten brachten den 21-Jährigen daher zur Polizeiwache, wo eine Blutprobe entnommen und eine Anzeige aufgenommen wurde.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

