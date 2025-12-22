POL-OE: Verdacht: Autofahrer unter Drogeneinfluss
Attendorn (ots)
Beamte der Polizeiwache Attendorn kontrollierten am Samstagabend (20. Dezember) einen 21-jährigen Autofahrer. Der Mann war ihnen um 21:40 Uhr auf der Straße "Am Wassertor" aufgefallen. Im Verlauf der Kontrolle ergaben sich Hinweise, die auf einen möglichen Drogenkonsum bei dem Fahrzeugführer hindeuteten. Die Beamten brachten den 21-Jährigen daher zur Polizeiwache, wo eine Blutprobe entnommen und eine Anzeige aufgenommen wurde.
