POL-OE: Verdacht: Autofahrer unter Drogeneinfluss

Finnentrop (ots) - Einbrecher trieben am Wochenende ihr Unwesen in der Gemeinde Finnentrop. An der Straße "An der Haardt" in Heggen drangen unbekannte Täter in der Nacht zu Freitag (19. Dezember) in ein Haus ein. Die Tatzeit lag hier in der Nacht zu Freitag (19.Dezember) zwischen Mitternacht und 5:20 Uhr. Im Inneren durchsuchten die Täter Schränke und Schubladen nach Beute. Dabei fielen ihnen zwei Geldbörsen mit ...

mehr