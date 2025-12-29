Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Auto stößt mit Leitplanke zusammen

Drolshagen (ots)

Auf winterglatter Fahrbahn kam es zur Kollision zwischen einem Auto und einer Leitplanke auf der L729 in Hespecke. Am 26. Dezember war gegen 18.00 Uhr eine 43-jährige Autofahrerin von Meinerzhagen in Richtung Drolshagen unterwegs als sie auf Höhe des Steinbruchs aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Sie kam von der Fahrbahn ab und stieß mit einem Brückengeländer und einer Leitplanke zusammen. Die 43-Jährige verletzte sich leicht, genauso wie einer ihrer Mitfahrer. Eine weitere Insassin des Wagens blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Zur weiteren Untersuchung wurden alle Insassen des Wagens durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Gesamtschaden wird aktuell im unteren fünfstelligen Eurobereich eingeschätzt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell