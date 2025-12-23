POL-OE: Betäubungsmittelfahrt in Saßmicke
Olpe (ots)
Am 22. Dezember gegen 12.55 Uhr wurde ein Autofahrer von Polizeibeamten in Saßmicke auf der Straße "Saßmicker Hammer" kontrolliert. Im Rahmen der Verkehrskontrolle ergaben sich Hinweise auf einen Drogenkonsum des Mannes. Ein entsprechender Vortest fiel positiv aus. Die Polizeibeamten untersagten die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutprobenentnahme.
