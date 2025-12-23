PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Betäubungsmittelfahrt in Saßmicke

Olpe (ots)

Am 22. Dezember gegen 12.55 Uhr wurde ein Autofahrer von Polizeibeamten in Saßmicke auf der Straße "Saßmicker Hammer" kontrolliert. Im Rahmen der Verkehrskontrolle ergaben sich Hinweise auf einen Drogenkonsum des Mannes. Ein entsprechender Vortest fiel positiv aus. Die Polizeibeamten untersagten die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutprobenentnahme.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe
Telefon: 02761 9269 2200
E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Alle Meldungen Alle
  • 22.12.2025 – 10:43

    POL-OE: Einbruch in Oedingen

    Lennestadt (ots) - Unbekannte brachen am Samstag (20. Dezember) zwischen 19:15 Uhr und 20:00 Uhr in ein Haus an der Straße "In der Sillwecke" ein. Im Inneren wurden mehrere Räume nach möglicher Beute durchsucht. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme stand abschließend noch nicht fest, welche Beute den Tätern in die Hände fiel. Zumindest ein weißer Controller für eine Spielkonsole (Playstation 5) konnte nicht mehr aufgefunden werden. Die Kriminalpolizei übernahm die ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 10:42

    POL-OE: Jugendlicher landet mit Auto im Graben

    Kirchhundem (ots) - Beamte der Polizeiwache Lennestadt nahmen am Samstag (20. Dezember) einen ungewöhnlichen Verkehrsunfall auf. Ein 15-Jähriger war gegen 18:40 Uhr mit einem PKW auf der L728 zwischen Brachthausen und Hilchenbach von der Fahrbahn abgekommen und im Straßengraben gelandet. Der junge Fahrer blieb dabei ebenso unverletzt, wie seine 14-jährige Beifahrerin. An dem Fahrzeug entstand jedoch ein Schaden im ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 10:42

    POL-OE: Verdacht: Autofahrer unter Drogeneinfluss

    Attendorn (ots) - Beamte der Polizeiwache Attendorn kontrollierten am Samstagabend (20. Dezember) einen 21-jährigen Autofahrer. Der Mann war ihnen um 21:40 Uhr auf der Straße "Am Wassertor" aufgefallen. Im Verlauf der Kontrolle ergaben sich Hinweise, die auf einen möglichen Drogenkonsum bei dem Fahrzeugführer hindeuteten. Die Beamten brachten den 21-Jährigen daher zur Polizeiwache, wo eine Blutprobe entnommen und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren