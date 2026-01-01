PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Dachstuhlbrand in Silvesternacht

Olpe (ots)

In der Silvesternacht um 00:45 Uhr wurde der Rettungsleitstelle ein Dachstuhlbrand in Olpe-Rhode gemeldet. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte wurde im Bereich des Dachstuhls des betreffenden Gebäudes zunächst Rauch und im weiteren Verlauf auch offene Flammen, die sich immer weiter ausbreiteten, festgestellt. Die eingesetzte Feuerwehr begann umgehend mit den Löscharbeiten, die vermutlich bis in die Mittagstunden andauern werden. Beim Brand wurde niemand verletzt, zum entstandenen Sachschaden und zur Brandursache können bisher keine Angaben gemacht werden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Telefon: 02761 9269-2550
E-Mail: Leitstelle.olpe@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

