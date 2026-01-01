POL-OE: Dachstuhlbrand in Silvesternacht

Attendorn (ots) - Ein PKW kollidierte am 23. Dezember gegen 19.12 Uhr mit einem Stein. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der 22-jährige Fahrer des Wagens auf der L539 in Attendorn die Kontrolle über das Fahrzeug und stieß mit dem Stein zusammen. Sein Fahrzeug kippte durch den Aufprall auf die linke Fahrzeugseite und kam auf der Fahrbahn zum Liegen. Der Fahrer des Wagens und einer seiner Beifahrer verletzten sich leicht. Der Rettungsdienst untersuchte beide noch vor ...

mehr