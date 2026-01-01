POL-OE: Dachstuhlbrand in Silvesternacht
Olpe (ots)
In der Silvesternacht um 00:45 Uhr wurde der Rettungsleitstelle ein Dachstuhlbrand in Olpe-Rhode gemeldet. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte wurde im Bereich des Dachstuhls des betreffenden Gebäudes zunächst Rauch und im weiteren Verlauf auch offene Flammen, die sich immer weiter ausbreiteten, festgestellt. Die eingesetzte Feuerwehr begann umgehend mit den Löscharbeiten, die vermutlich bis in die Mittagstunden andauern werden. Beim Brand wurde niemand verletzt, zum entstandenen Sachschaden und zur Brandursache können bisher keine Angaben gemacht werden.
