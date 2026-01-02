Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zwei Leichtverletzte nach Unfall auf L512

Attendorn (ots)

Am Donnerstag (01. Januar) ereignete sich um 23:15 Uhr ein Verkehrsunfall auf der L512 bei Schnüttgenhof. Eine 20-jährige Autofahrerin hatte bei winterlichen Straßenverhältnissen in einer Kurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Das Auto kam von der Straße ab und kippte im Bereich eines Grünstreifens auf die Seite. Sowohl die 20-Jährige als auch ihr 19-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Es entstand ein geschätzter Schaden im fünfstelligen Eurobereich. Das nicht mehr fahrbereite Auto wurde abgeschleppt.

