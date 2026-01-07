PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Autofahrer leicht verletzt

Attendorn (ots)

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Dienstag (06. Januar) gegen 13:15 Uhr auf der "Heldener Straße" in Attendorn. Ein 71-jähriger Autofahrer war beim Einbiegen vom "Kluser Weg" mit dem PKW eines 50-Jährigen zusammengestoßen. Durch die Kollision wurde der 50-Jährige leicht verletzt. Der Gesamtschaden wurde auf einen unteren fünfstelligen Eurobetrag geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Alle Meldungen Alle
  • 07.01.2026 – 09:48

    POL-OE: Zwei Leichtverletzte bei Unfall auf L697

    Attendorn (ots) - Am Dienstagmorgen (06. Januar) ereignete sich um 9:45 Uhr ein Verkehrsunfall auf der L697 bei Windhausen. Ein 20-Jähriger hatte bei winterlichen Straßenverhältnissen die Kontrolle über seinen Kleintransporter verloren. Das Fahrzeug geriet über den Fahrstreifen des Gegenverkehrs hinweg nach links in eine Böschung. Hier kippte der Kleintransporter auf die Seite und kam zum Liegen. Der Fahrer sowie ...

    mehr
  • 06.01.2026 – 08:12

    POL-OE: Fußgängerin in Altenhundem angefahren

    Lennestadt (ots) - Am Montag (05. Januar) ereignete sich gegen 17:20 Uhr auf der "Hundemstraße" ein Verkehrsunfall. Eine 21-jährige Fußgängerin war in Höhe des Bahnhofs beim Überqueren der Straße von einem PKW - möglicherweise einem dunklen Cupra - erfasst worden. Der Fahrer des Autos hielt am Unfallort an und erkundigte sich nach möglichen Verletzungen der jungen Frau. Als sie ihm daraufhin signalisierte, dass ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 10:10

    POL-OE: Winterliche Straßenverhältnisse sorgen für Unfälle

    Kreis Olpe (ots) - Winterglatte Straßen hielten am Wochenende nicht nur die Räum- und Winterdienste in Atem. Auch die Polizei hatte zahlreiche Einsätze zu bewältigen. Bereits am Freitagnachmittag (02. Januar) kam es aufgrund langanhaltenden Schneefalls zu Einsätzen. Insbesondere an Steigungsstrecken hatten liegengebliebene oder querstehende LKW im gesamten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren