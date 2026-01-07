POL-OE: Autofahrer leicht verletzt
Attendorn (ots)
Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Dienstag (06. Januar) gegen 13:15 Uhr auf der "Heldener Straße" in Attendorn. Ein 71-jähriger Autofahrer war beim Einbiegen vom "Kluser Weg" mit dem PKW eines 50-Jährigen zusammengestoßen. Durch die Kollision wurde der 50-Jährige leicht verletzt. Der Gesamtschaden wurde auf einen unteren fünfstelligen Eurobetrag geschätzt.
