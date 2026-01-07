PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Drei Verletzte bei Auffahrunfall in Attendorn

Attendorn (ots)

Am Dienstag (06. Januar) kam es um 11:55 Uhr vor einer Ampel an der Einmündung "Finnentroper Straße / Am Zollstock" zu einem Auffahrunfall. Ein 28-Jähriger war mit seinem Kleintransporter auf den PKW einer 81-Jährigen aufgefahren, als diese vor der rot anzeigenden Ampel hielt. Durch den Zusammenstoß wurden die beiden Fahrzeugführenden sowie der ebenfalls 81-jährige Beifahrer der Autofahrerin leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden im unteren bis mittleren fünfstelligen Eurobereich. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Straße komplett gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

