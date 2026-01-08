Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zwei Verletzte bei Frontalzusammenstoß

Attendorn (ots)

Am Mittwoch (07. Januar) kam es um 17:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 7 bei Dünschede. Nach derzeitigem Kenntnisstand hatte eine 27-jährige Autofahrerin bei winterlichen Straßenverhältnissen im Kurvenbereich die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Sie geriet in den Fahrstreifen des Gegenverkehrs und kollidierte dort frontal mit dem entgegenkommenden PKW eines 23-Jährigen. Die zwei Beteiligten wurden verletzt und durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Gesamtschaden wurde auf einen unteren fünfstelligen Eurobereich geschätzt. Die Straße war während der Unfallaufnahme in beiden Fahrtrichtungen komplett gesperrt.

