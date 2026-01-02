Polizei Bielefeld

POL-BI: Nachtragsmeldung: Zwei tödlich verletzte Personen in der Silvesternacht

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Brake / Baumheide - In der Silvesternacht verstarben zwei 18-jährige Männer durch explodierende Sprengmittel. Polizei und Staatsanwaltschaft benennen weitere Erkenntnisse.

Die Obduktion der zwei 18-Jährigen wurde am Freitag, 02.01.2025, durchgeführt. Demnach erlitten beide Männer durch die Explosionen schwerste Kopfverletzungen, durch die sie verstarben.

Nach den bisherigen Erkenntnissen standen sie in keiner persönlichen Beziehung zueinander. Beide Vorfälle haben sich unabhängig voneinander zugetragen. Es liegen bislang keine Erkenntnisse vor, dass identische Sprengmittel benutzt wurden.

Nach dem aktuellen Kenntnisstand ist davon auszugehen, dass beide Personen die Explosionen jeweils selbständig herbeigeführt haben. In beiden Fällen sollen laut Zeugenaussagen die Männer die Sprengmittel in wahrscheinlich selbst mitgebrachten Kunststoffrohren gezündet haben. Ebenfalls ist derzeit davon auszugehen, dass beide 18-Jährigen in dem Augenblick der Explosionen über die Rohre gebeugt waren.

Die genaue Art und die Beschaffenheit der Sprengmittel sind bislang noch nicht bekannt. Hierzu werden gutachterliche Untersuchungen veranlasst. Ermittlungen zur Herkunft der Sprengmittel laufen.

Bei dem Vorfall in Baumheide wurde eine in der Nähe des Explosionsortes stehender 20-jähriger Bielefelder leicht im Gesicht verletzt. Er konnte nach ambulanter Behandlung aus dem Krankenhaus entlassen werden.

Die weiteren Ermittlungen durch Zeugenvernehmungen und weitergehenden Materialuntersuchungen dauern an.

Korrektur: Der in Brake verstorbene 18-Jährige stammt aus Hiddenhausen.

Erste Meldung vom 01.01.2026, 02:18 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/6188231

