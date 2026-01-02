Polizei Bielefeld

POL-BI: A44: Zahlreiche Fahrzeuge im Schnee

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / A44 - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 02.01.2026, blieben rund 100 Fahrzeuge auf der A44 im Bereich zwischen der Anschlussstelle Marsberg und der Anschlussstelle Lichtenau liegen. Ursächlich dafür war starker Schneefall im Bereich eines Steigungsstücks.

Gegen 00:10 Uhr wurde die Leitstelle der Polizei Meschede darüber informiert, dass mehrere Lkw im Bereich zwischen den Anschlussstellen Marsberg und Lichtenau im Schnee steckengeblieben sind und nicht weiterfahren können. Zuständigkeits-halber übernahm die Polizei Bielefeld die Einsatzführung.

Auf einer Strecke von rund zwei Kilometern befanden sich etwa 100 Fahrzeuge, die aufgrund einer geschlossenen Schneedecke nicht weiterfahren konnten.

Die A44 in Richtung Dortmund, in Höhe der Anschlussstelle Marsberg, wurde voll gesperrt und der nachfolgende Verkehr umgeleitet. Durch einen massiven Einsatz des Winterdienstes konnten einzelne Fahrstreifen gegen 02:40 Uhr freigegeben werden. Gegen 05:10 Uhr konnten die Fahrbahnen komplett freigegeben werden.

Durch fehlende Rettungsgassen konnten konkrete Gefahrenstellen nicht zeitnah angefahren werden.

