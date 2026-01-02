Polizei Bielefeld

POL-BI: Silvester in Bielefeld

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Stadtgebiet - Die Polizei Bielefeld verzeichnete insgesamt 65 Einsätze mit Silvesterbezug. Es handelte sich überwiegend um silvestertypische Einsätze. Zu zwei durch Pyrotechnik tödlich verletzten Personen in der Silvesternacht wurde gesondert berichtet.

Fakten zur Silvesternacht:

Es gingen in der Zeit zwischen Mittwoch, 31.12.2025, 18:00 Uhr, und Donnerstag, 01.01.2026, 06:00 Uhr, 195 Notrufe bei der Leitstelle der Bielefelder Polizei ein. 65 polizeiliche Einsätze mit Bezug zu Silvesterfeierlichkeiten wurden verzeichnet. 18 Platzverweise wurden ausgesprochen, acht Personen wurden in Gewahrsam genommen. Niemand wurde vorläufig festgenommen. Es wurden drei Strafanzeigen wegen Widerstands gegen oder tätliche Angriffe auf polizeiliche Einsatzkräfte erstattet. Es gab keine verletzten polizeilichen Einsatzkräfte. Vier Anzeigen wurden wegen Körperverletzungen erstattet. Sieben weitere Strafanzeigen wurden unter anderem wegen Raubdelikten, Bränden und Bedrohung erstattet. Es wurden 111 Fahrzeugführer überprüft, wovon mehrere mit Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis auffielen.

Ausgewählte Polizeieinsätze rund um Silvester:

Zwei jugendliche Bielefelder zündeten am Mittwoch, 31.12.2025, gegen 14:30 Uhr, Raketen und Böller in der Straße Bardenhorst. Dabei gerieten zwei Altkleidercontainer in Brand und mussten durch die Feuerwehr gelöscht werden. Anwohner folgten den flüchtenden Jugendlichen, ergriffen sie und übergaben sie der Polizei.

Gegen 15:20 Uhr am Mittwoch, 31.12.2025, meldeten Zeugen einen Mann, der an der Beckhausstraße mit einer Schreckschusspistole geschossen hatte. Die alarmierten Polizisten trafen den Mann, einen 24-jährigen Bielefelder mit irakischer Staatsbürgerschaft, an. Er war nicht im Besitz eines Waffenscheins. Die Waffe und mitgeführte Platzpatronen wurden sichergestellt.

Am Mittwoch, 31.12.2025, zwischen 20:00 Uhr und 20:30 Uhr, fuhr ein betrunkener 43-jähriger Bielefelder mit der Stadtbahn von der Haltestelle Jahnplatz in Richtung Baumheide. Nach den ersten Erkenntnissen kam es am Jahnplatz zu einem kurzen Gespräch zwischen ihm und unbekannten jungen Männern. Kurz darauf schlugen diese den Bielefelder. Anschließend stieg der 43-Jährige in die Stadtbahn und fuhr bis zur Haltestelle Baumheide. Als er dort ausstieg, wurde er erneut von der Gruppe angegriffen. Dabei schlugen und traten sie ihn gegen den Kopf und Oberkörper. Als die Täter von ihm abließen, alarmierte der Bielefelder den Rettungsdienst. Er wurde vor Ort medizinisch versorgt und für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen 21:20 Uhr warf eine unbekannte Person einen Feuerwerkskörper in eine Papiermülltonne an der Altmühlstraße, die daraufhin in Brand geriet. Des Weiteren brannten zwei Mülltonnen in der Straße An der Holzwiese gegen 23:00 Uhr. Das Feuer beschädigte die Fassade eines angrenzenden Wohngebäudes. Unbekannte Täter sprengten zudem einen Zigarettenautomaten an der Elverdisser Straße gegen 23:00 Uhr auf. Ob die Täter Geld oder Zigaretten stehlen konnten ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Gegen 00:20 Uhr am Donnerstag, 01.01.2026, wurde zudem ein Altglascontainer an der Dürerstraße aufgesprengt.

Gegen 00:30 Uhr am Donnerstag, 01.01.2026, hielt sich eine Bielefelderin mit ihren Kindern auf der Bremer Straße auf. Plötzlich fuhr ein silberner Golf mit erhöhter Geschwindigkeit über die Bremer Straße in Richtung Jöllenbecker Straße. Um einen Unfall zu vermeiden, musste die Bielefelderin ein Kind von der Straße ziehen. Das Auto hielt an, als mehrere Personen riefen, dass es sich bei der Straße um eine 30er Zone handelt. Vier Personen stiegen aus dem Auto aus, davon schlug der Fahrer der Bielefelderin in das Gesicht. Anschließend stieg die Gruppe wieder in das Auto und fuhr in Richtung Jöllenbecker Straße davon. Die Bielefelderin erstattete bei der Polizei eine Anzeige wegen Körperverletzung und benannte das Kennzeichen des Autos. Die Ermittlungen dauern an.

Gegen 01:45 Uhr befuhren Polizisten die Detmolder Straße in Richtung Osningstraße. Kurz vor der Kreuzung zur Osningstraße bemerkten sie einen Renault Megane, der durch eine deutliche Schlangenlinienfahrt auffiel. Die Beamten stoppten das Fahrzeug und kontrollierten den 36-jährigen Bielefelder, der deutlich nach Alkohol roch. Ein Atemalkoholtest verlief positiv, sodass ihm anschließend eine Blutprobe entnommen wurde. Im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war der Mann nicht. Da die Eigentumsverhältnisse des Autos unklar blieben, wurde der Renault sichergestellt. Das Führen von fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen wurde ihm untersagt.

Die Ermittlungen zu den Tätern dauern an. Wer Hinweise zu den Straftaten geben kann, meldet sich bitte unter der 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell