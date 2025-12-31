Polizei Bielefeld

POL-BI: Geldautomatensprengung in Willebadessen - Täter flüchtig

Bielefeld (ots)

CS / Bielefeld / Paderborn / Höxter / Willebadessen - Unbekannte sprengten in den frühen Stunden des Mittwochs, 31.12.2025, einen Geldautomaten einer Bank in Willebadessen. Anschließend flüchteten sie mit einem unbekannten Fahrzeug.

Anwohner der Lange Straße in Willebadessen meldeten gegen 03:00 Uhr der Polizei Höxter telefonisch die Sprengung eines Geldautomaten. Die sofort eingeleitete Fahndung nach den Tatverdächtigen verlief bislang negativ.

Durch die Explosion wurde der Geldautomat der Bankfiliale stark beschädigt. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Da der Geldautomat bereits geleert war, konnten die Täter keine Beute machen. Nach den derzeitigen Erkenntnissen entstand an dem Gebäude, in dem sich der betroffene Geldautomat befand, augenscheinlich ein Schaden durch die Detonation. Ein Statiker wurde beauftragt. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist die Wohneinheit des Hauses nicht betroffen. Nachdem die Mieter vorsorglich durch die Feuerwehr aus ihrer Wohnung evakuiert wurden, konnten sie nach Begutachtung durch den Statiker wieder in ihre Wohnung zurückkehren.

Das Kriminalkommissariat 21 der Polizei Bielefeld hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Tatortaufnahme dauert derzeit noch an.

Zeugen, die in Tatortnähe Beobachtungen gemacht haben, oder Hinweise zu einem auffällig schnell flüchtenden Fahrzeug geben können, werden gebeten sich mit dem Kriminalkommissariat 21 unter 0521-545-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell