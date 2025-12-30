Polizei Bielefeld

POL-BI: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten auf der BAB 2

Bielefeld (ots)

MS / Am 29.12.2025, gegen 19:05 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Richtungsfahrbahn Dortmund der Bundesautobahn 2, etwa 1500 Meter vor der Anschlussstelle Vlotho-West. Ein 64-jähriger Fahrzeugführer und alleiniger Insasse eines mit Strohballen beladenen Fahrzeuggespanns aus Bönen geriet ins Schlingern, verlor die Kontrolle über dieses und befuhr alle drei Fahrstreifen. Als sich das Gespann wieder auf dem rechten Fahrstreifen befand, setzte ein 31-jähriger Lkw-Fahrer zum Überholen an und befuhr den mittleren Fahrstreifen. Der Anhänger des Gespanns brach erneut aus und geriet ins Schlingern. Der usbekische Lkw-Fahrer versuchte dem Fahrzeuggespann auszuweichen, kippte jedoch infolge einer Kollision mit dem Anhänger auf die linke Fahrzeugseite und kam auf dem Seitenstreifen zum Stillstand. Das Unfallgeschehen zog eine Kollision von drei weiteren Pkw auf dem linken Fahrstreifen nach sich. Eine 48-jährige Fahrzeugführerin aus Gütersloh versuchte mit ihrem Mercedes Benz dem verunfallten Lkw auszuweichen und kollidierte dabei mit diesem. Ein 52-jähriger Fahrzeugführer eines BMW X5 aus Ratingen, der sich hinter dem Mercedes Benz befand, kam durch das Ausweichmanöver nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Mittelschutzplanke. Im BMW befanden sich insgesamt vier Personen, darunter ein neun- und ein zwölfjähriges Kind. Ein nachfolgender 26-jähriger Golf-Fahrer aus Wolfsburg konnte dem BMW nicht rechtzeitig ausweichen und kollidierte mit diesem. Insgesamt verletzten sich sechs der Fahrzeuginsassen leicht, darunter beide Kinder. Ein Unfallbeteiligter verletzte sich schwer und wurde in einem Krankenhaus stationär aufgenommen. Maßnahmen zur Aufklärung des Unfallhergangs wurden eingeleitet. Es entstand erheblicher Sachschaden. Die Fahrbahn blieb während der Unfallaufnahme vollständig gesperrt. Eine Ableitung des Fahrzeugverkehrs erfolgte über eine Notabfahrt zwischen den Anschlussstellen Autobahnkreuz Bad Oeynhausen und Vlotho-West. Die Autobahnmeisterei wurde hinzugezogen. Um 22:15 Uhr wurden zwei Fahrstreifen der Fahrbahn freigegeben und der Verkehr konnte an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. Es besteht der Verdacht, dass der mit Strohballen beladene Anhänger des Unfallverursachers überladen war und das Führen dieser Fahrzeugkombination erheblich die Verkehrssicherheit gefährdete. Das Gespann wurde polizeilich sichergestellt. Zudem besteht der Verdacht, dass der Lkw-Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

