Polizei Bielefeld

POL-BI: Mehrere Einbrüche in der Weihnachtswoche

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Stadtgebiet - Einbrecher nutzten die Abwesenheiten von Bewohnerinnen und Bewohnern aus. Sie stahlen aus Häusern und Wohnungen Geld, Schmuck und Uhren. Die Polizei sucht Zeugen.

Aus einem Einfamilienhaus am Waltgerweg in Dornberg stahlen die Täter Schmuck und einen Laptop. Der Tatzeitraum liegt zwischen 13:30 Uhr am Freitag, 19.12.2025, und 15:45 Uhr am Dienstag, 23.12.2025.

Zwischen 05:30 Uhr am Montag, 22.12.2025, und 16:00 Uhr am Samstag, 27.12.2025, stahlen Einbrecher Goldschmuck aus einem Haus an der Graf-von-Stauffenberg-Straße. Die Täter gelangten auf unbekannte Weise in das Mehrfamilienhaus in Bielefeld Mitte und brachen dann die Wohnungstür auf.

Zwischen 17:00 Uhr und 22:00 Uhr an Heiligabend, 24.12.2025, brachen Unbekannte ein Gartenfenster einer Erdgeschosswohnung auf. Sie durchsuchten die Wohnung an der Plaßstraße in Schildesche und stahlen Schmuck.

In ein Haus an der Roonstraße in Mitte gelangten Einbrecher zwischen 17:00 Uhr und 23:20 Uhr am Mittwoch, 24.12.2025. Die Täter brachen ein Fenster auf und durchsuchten das Haus. Sie entwendeten drei Silbertabletts, eine Statue und Goldschmuck.

Zwischen 12:00 Uhr am Mittwoch, 24.12.2025, und 08:40 Uhr am Donnerstag, 25.12.2025, verschafften sich Einbrecher Zugang zu einem Haus an der Hanglehne in Stieghorst. Die Täter entwendeten einen Tresor samt Inhalt.

Aus einem Haus an der Siekbreede in Quelle stahlen Einbrecher Bargeld. Die Täter brachen zwischen 15:00 Uhr am Mittwoch, 24.12.2025, und 17:15 Uhr am Freitag, 26.12.2025, ein.

Am Samstag, 27.12.2025, brachen Unbekannte zudem über die Terrassentür in ein Haus in der Straße Lütkes Holz ein. Sie entkamen unerkannt mit Schmuck. Der Tatzeitraum liegt zwischen 14:00 Uhr und 20:20 Uhr.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zu den Einbrüchen beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell