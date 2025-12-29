Polizei Bielefeld

POL-BI: Bewohner erblicken Einbrecher

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Gellershagen - An Heiligabend, 24.12.2025, sind zwei Männer und eine Frau in einen Bungalow an der Graf-von-Galen-Straße eingebrochen. Sie entkamen mit ihrer Beute.

Die Täter nutzten die Abwesenheit der Bewohner während eines Spaziergangs in der Zeit von 13:45 Uhr und 14:15 Uhr. Als die Bewohner zurückkamen, erblickten sie die flüchtenden Täter, bei denen es sich um zwei Männer und eine Frau handeln soll. Sie entwendeten Goldschmuck.

Die Täter wurden auf 20 bis 30 Jahre geschätzt. Sie sollen schlank sein und ein südeuropäisches Erscheinungsbild haben. Die zwei Männer trugen jeweils einen schwarzen Schlauchschal. Die Frau eine weiße FFP2-Maske.

Ein Mann soll 180 bis 185 cm groß sein. Er trug eine schwarze Jacke, eine graue Jogginghose und schwarze Schuhe mit weißen Sohlen. Der zweite Mann soll 175 bis 185 cm groß sein. Er trug eine schwarze Jacke, eine beige Jogginghose und schwarze Schuhe. Die Frau soll 160 bis 170 cm groß sein. Ihre Kapuzenjacke und ihre Hose waren schwarz. Die Schuhe waren schwarz und hatten eine weiße Sohle. Sie führte eine größere braune Handtasche mit sich.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zu den Einbrechern beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0. Die Täter könnten sich bereits in den Tagen vor der Tat in der Graf-von Galen-Straße zeitweise aufgehalten haben.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell