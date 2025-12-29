Polizei Bielefeld

POL-BI: Wertsachen aus Autos gestohlen

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte / Stieghorst - Unbekannte Täter schlugen Autoscheiben ein, um Wertsachen aus den Fahrzeugen zu stehlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Zwischen 18:40 Uhr am Montag, 22.12.2025, und 09:30 Uhr am Dienstag, 23.12.2025, schlug ein unbekannter Täter eine Scheibe eines Volvo V90 ein. Das Auto war in einer Tiefgarage an der Straße am Waldhof geparkt. Aus dem Innenraum wurden AirPods, ein MacBook Pro und ein Netzteil entwendet.

An der Scheckenheide wurde zwischen 17:30 Uhr am Mittwoch, 24.12.2025, und 09:30 Uhr am Donnerstag, 25.12.2025, ein VW Touran aufgebrochen. Die Täter hatten es auf zwei verpackte Geschenke abgesehen.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zu den Pkw-Aufbrüchen beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell