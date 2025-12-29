PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: Fußgängerin schwer verletzt

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Schildesche - Ein Autofahrer übersah am Donnerstag, 25.12.2025, beim Abbiegen eine Fußgängerin. Die Frau erlitt durch die Kollision schwere Verletzungen.

Gegen 17:25 Uhr befuhr ein 88-jähriger Bielefelder mit einem VW Polo die Engersche Straße in Richtung Beckhausstraße. Als er bei grünem Ampellicht nach links auf die Schillerstraße abbog, übersah er eine Fußgängerin, welche die Schillerstraße bei einer ebenfalls grünen Ampelphase überquerte.

Der Bielefelder konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit der 51-jährigen Fußgängerin aus Bielefeld. Der alarmierte Rettungsdienst versorgte die schwer verletzte Frau an der Unfallstelle und brachte sie für die weitere Behandlung in ein Krankenhaus.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

