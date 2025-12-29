Polizei Bielefeld

POL-BI: Fußgängerin schwer verletzt

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Schildesche - Ein Autofahrer übersah am Donnerstag, 25.12.2025, beim Abbiegen eine Fußgängerin. Die Frau erlitt durch die Kollision schwere Verletzungen.

Gegen 17:25 Uhr befuhr ein 88-jähriger Bielefelder mit einem VW Polo die Engersche Straße in Richtung Beckhausstraße. Als er bei grünem Ampellicht nach links auf die Schillerstraße abbog, übersah er eine Fußgängerin, welche die Schillerstraße bei einer ebenfalls grünen Ampelphase überquerte.

Der Bielefelder konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit der 51-jährigen Fußgängerin aus Bielefeld. Der alarmierte Rettungsdienst versorgte die schwer verletzte Frau an der Unfallstelle und brachte sie für die weitere Behandlung in ein Krankenhaus.

