Polizei Bielefeld

POL-BI: Autofahrer gerät in Gegenverkehr

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Gellershagen - Am Mittwoch, 24.12.2025, geriet ein Autofahrer auf der Voltmannstraße in den Gegenverkehr. Er kollidierte mit einem entgegenkommenden Auto.

Gegen 15:00 Uhr befuhr ein 88-jähriger Mann aus Hille mit seinem VW Polo die Voltmannstraße in Richtung Wertherstraße. Dabei wurde er plötzlich durch die tiefstehende Sonne geblendet und geriet in Höhe Am Brodhagen nach links in den Gegenverkehr. Der Polo kollidierte frontal mit einem Skoda Superb einer 50-jährigen Bielefelderin.

In jedem Fahrzeug befand sich eine Beifahrerin. Alle vier Insassen erlitten leichte Verletzungen. Der Sachschaden wurde auf rund 35000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

