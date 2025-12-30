PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecher stehlen Silvesterfeuerwerk

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Sennestadt - Am Montag, 29.12.2025, meldete ein Verbrauchermarkt an der Senefelderstraße den Diebstahl einer größeren Menge Pyrotechnik.

Nach dem aktuellen Kenntnisstand brachen die Täter zwischen 17:00 Uhr am Samstag, 27.12.2025, und 07:15 Uhr am Montag, 29.12.2025, einen Container auf dem Gelände des Verbrauchermarktes auf. Sie entwendeten eine größere Menge Silvesterfeuerwerk und entkamen in eine unbekannte Richtung.

Die Ermittler gehen davon aus, dass die Täter ein Fahrzeug für den Transport der Beute genutzt haben.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zur Tat, zu verdächtigen Fahrzeugen oder zu tatverdächtigen Personen beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

