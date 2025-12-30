PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: Junge Rollerdiebe gefasst

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Brackwede - Am Montagnachmittag, 29.12.2025, bemerkte ein Bielefelder vom Sofa aus zwei junge Rollerdiebe. Die Polizei traf das Duo wenig später an.

Gegen 15:20 Uhr befand sich ein Anwohner der Dostalstraße in seiner Wohnung und bemerkte beim Blick aus dem Fenster, dass sich eine fremde Person auf seinen vor dem Haus geparkten Roller setzte. Als der Täter den Roller wegschob, öffnete der Eigentümer das Fenster und rief dem Dieb nach. Dieser ließ den Roller sofort fallen und flüchtete zusammen mit einem Komplizen.

Der Bielefelder erstattete auf der Polizeiwache Süd eine Anzeige zu dem versuchten Diebstahl. Auf dem Weg zurück, erkannte er das Duo in der Nähe des Treppenplatzes und informierte die Polizei.

Die alarmierten Beamten konnten die Täter, einen 17- und einen 14-jährigen Bielefelder antreffen und kontrollieren. Sie müssen sich nun für den versuchten Diebstahl verantworten.

Original-Content von: Polizei Bielefeld

