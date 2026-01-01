PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: Zwei tödlich verletzte Personen durch selbstgebaute Pyrotechnik

Bielefeld (ots)

   - TS / Bielefeld / Brake / Baumheide -

Am Silvesterabend kam es in Bielefeld zu zwei tödlichen Unfällen durch unsachgemäße Handhabung von Pyrotechnik.

Die beiden jeweils 18-jährigen Bielefelder brachten an unterschiedlichen Orten ihre selbstgebaute Pyrotechnik unkontrolliert zur Umsetzung. Dabei erlitten Sie tödliche Gesichtsverletzungen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand liegen in beiden Fällen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor.

Todesermittlungsverfahren wurden in beiden Fällen eingeleitet.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

