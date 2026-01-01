POL-BI: Zwei tödlich verletzte Personen durch selbstgebaute Pyrotechnik
Bielefeld (ots)
- TS / Bielefeld / Brake / Baumheide -
Am Silvesterabend kam es in Bielefeld zu zwei tödlichen Unfällen durch unsachgemäße Handhabung von Pyrotechnik.
Die beiden jeweils 18-jährigen Bielefelder brachten an unterschiedlichen Orten ihre selbstgebaute Pyrotechnik unkontrolliert zur Umsetzung. Dabei erlitten Sie tödliche Gesichtsverletzungen.
Nach derzeitigem Ermittlungsstand liegen in beiden Fällen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor.
Todesermittlungsverfahren wurden in beiden Fällen eingeleitet.
Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell