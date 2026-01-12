Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Worms - Ermittlungen nach Knochenfund

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Nach dem Fund menschlicher Knochen am Sonntagnachmittag in Worms, in der Nähe eines Bahndamms führt die Kriminalpolizei Worms Ermittlungen hinsichtlich der Hintergründe.

Zwei Personen haben am Sonntagnachmittag, gegen 15 Uhr, einen menschlichen Schädel in einem Gebüsch zwischen einem Bahndamm und einem Spielplatz in Worms gefunden. Beamte der Polizei fanden bei der anschließenden Absuche weitere Knochen eines menschlichen Skeletts.

Die Herkunft des Skeletts ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Ob es sich bei den Hintergründen um ein Kapitalverbrechen oder um einen Vermisstenfall handelt wird erst in einigen Wochen feststehen, wenn weitere Untersuchungen abgeschlossen sind.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell