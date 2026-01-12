PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Worms - Ermittlungen nach Knochenfund

POL-PPMZ: Worms - Ermittlungen nach Knochenfund
Mainz (ots)

Nach dem Fund menschlicher Knochen am Sonntagnachmittag in Worms, in der Nähe eines Bahndamms führt die Kriminalpolizei Worms Ermittlungen hinsichtlich der Hintergründe.

Zwei Personen haben am Sonntagnachmittag, gegen 15 Uhr, einen menschlichen Schädel in einem Gebüsch zwischen einem Bahndamm und einem Spielplatz in Worms gefunden. Beamte der Polizei fanden bei der anschließenden Absuche weitere Knochen eines menschlichen Skeletts.

Die Herkunft des Skeletts ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Ob es sich bei den Hintergründen um ein Kapitalverbrechen oder um einen Vermisstenfall handelt wird erst in einigen Wochen feststehen, wenn weitere Untersuchungen abgeschlossen sind.

  09.01.2026 – 08:40

    POL-PPMZ: Schwerer Raub in Einkaufsmarkt - Tatverdächtiger festgenommen

    Mainz Hartenberg-Münchfeld (ots) - Am Donnerstag, den 08.01.2026, kam es gegen 16:20 Uhr in Hartenberg-Münchfeld zu einem schweren Raub in einem dortigen Einkaufsmarkt. Ein 53-jähriger Mainzer betrat den Markt und legte mehrere Waren auf das Kassenband. Als die Kassiererin ihn nach der gewünschten Zahlungsart fragte, zog der Mann unvermittelt ein Küchenmesser und ...

  08.01.2026 – 11:00

    POL-PPMZ: 99-jähriger lässt Trickdieb keine Chance - Zeugen gesucht

    Mainz-Neustadt (ots) - Am Mittwoch, den 07.01.2026, kam es in der Wallausstraße zu einem versuchten Trickdiebstahl zum Nachteil eines 99-jährigen Bewohners. Gegen 14:40 Uhr erschien ein bislang unbekannter Mann an der Wohnungstür des Seniors und gab sich als angeblicher Kontrolleur aus, der die Rauchmelder in der Wohnung überprüfen müsse. Der Bewohner ließ den ...

