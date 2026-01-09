Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Busfahrer findet Tasche mit Drogen und fährt mit Bus und Tatverdächtigen zur Polizeidienststelle

Mainz (ots)

Am Donnerstag, den 08.01.2026, meldete sich ein Busfahrer der Mainzer Mobilität bei der Polizei und teilte mit, dass er in dem von ihm geführten Linienbus eine Tasche mit Betäubungsmitteln aufgefunden habe. In der Folge begab sich der Busfahrer mit dem Bus sowie den darin befindlichen Fahrgästen zur Polizeiinspektion in der Weißliliengasse. Kurz nach 20.00 Uhr traf der Linienbus an der Dienststelle ein. Dort zeigte der Busfahrer den eingesetzten Polizeibeamten den mutmaßlichen Besitzer der aufgefundenen Tasche. Der Mann wurde aus dem Bus geleitet und einer polizeilichen Kontrolle unterzogen. Im Rahmen dieser Kontrolle stellten die Beamten bei dem Tatverdächtigen in einer mitgeführten Bauchtasche mehrere sogenannte "Plomben" mit einer weißen Substanz fest. Nach eigenen Angaben des Mannes handelte es sich hierbei um Kokain. Die Betäubungsmittel wurden polizeilich sichergestellt. Gegen den Tatverdächtigen wurden entsprechende Strafanzeigen eingeleitet.

