PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Busfahrer findet Tasche mit Drogen und fährt mit Bus und Tatverdächtigen zur Polizeidienststelle

Mainz (ots)

Am Donnerstag, den 08.01.2026, meldete sich ein Busfahrer der Mainzer Mobilität bei der Polizei und teilte mit, dass er in dem von ihm geführten Linienbus eine Tasche mit Betäubungsmitteln aufgefunden habe. In der Folge begab sich der Busfahrer mit dem Bus sowie den darin befindlichen Fahrgästen zur Polizeiinspektion in der Weißliliengasse. Kurz nach 20.00 Uhr traf der Linienbus an der Dienststelle ein. Dort zeigte der Busfahrer den eingesetzten Polizeibeamten den mutmaßlichen Besitzer der aufgefundenen Tasche. Der Mann wurde aus dem Bus geleitet und einer polizeilichen Kontrolle unterzogen. Im Rahmen dieser Kontrolle stellten die Beamten bei dem Tatverdächtigen in einer mitgeführten Bauchtasche mehrere sogenannte "Plomben" mit einer weißen Substanz fest. Nach eigenen Angaben des Mannes handelte es sich hierbei um Kokain. Die Betäubungsmittel wurden polizeilich sichergestellt. Gegen den Tatverdächtigen wurden entsprechende Strafanzeigen eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 09.01.2026 – 08:40

    POL-PPMZ: Schwerer Raub in Einkaufsmarkt - Tatverdächtiger festgenommen

    Mainz Hartenberg-Münchfeld (ots) - Am Donnerstag, den 08.01.2026, kam es gegen 16:20 Uhr in Hartenberg-Münchfeld zu einem schweren Raub in einem dortigen Einkaufsmarkt. Ein 53-jähriger Mainzer betrat den Markt und legte mehrere Waren auf das Kassenband. Als die Kassiererin ihn nach der gewünschten Zahlungsart fragte, zog der Mann unvermittelt ein Küchenmesser und ...

    mehr
  • 08.01.2026 – 11:00

    POL-PPMZ: 99-jähriger lässt Trickdieb keine Chance - Zeugen gesucht

    Mainz-Neustadt (ots) - Am Mittwoch, den 07.01.2026, kam es in der Wallausstraße zu einem versuchten Trickdiebstahl zum Nachteil eines 99-jährigen Bewohners. Gegen 14:40 Uhr erschien ein bislang unbekannter Mann an der Wohnungstür des Seniors und gab sich als angeblicher Kontrolleur aus, der die Rauchmelder in der Wohnung überprüfen müsse. Der Bewohner ließ den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren